Owsiak odpowiada na materiał „Wiadomości” TVP. „Tego nie da się wymazać”

„Miałem nadzieję, że czas świąt to czas z ciepłymi życzeniami w każdym kierunku, a jednak nie do końca” – napisał Jurek Owsiak. To odpowiedź na materiał „Wiadomości”, w którym częściowo zamazano serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W piątkowym wydaniu „Wiadomości" TVP w jednym z materiałów widzowie mogli zobaczyć częściowo zamazane serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Redakcja tłumaczy, że intencją nie było zamazywanie samego logo, ale „przesłonięcie znaku handlowego, który rozmówczyni miała na ubraniu oprócz logo WOŚP". twitter Wielu komentujących nie ufa jednak tłumaczeniu publicznych mediów, zwłaszcza, że do wymazywania serduszka WOŚP dochodziło już w przeszłości.

„Wiadomości" TVP zamazały serduszko WOŚP. „Trzeba szczuć nawet w święta?" Zamazane serduszko WOŚP. Jest komentarz Owsiaka Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Jurek Owsiak. Na Facebooku opublikował zdjęcie w koszulce z wielkim serduszkiem WOŚP, które zostało zamazane. Pod spodem znajduje się napis „Tego nie da się wymazać". facebook „ Miałem nadzieję, że czas świąt to czas z ciepłymi życzeniami w każdym kierunku, a jednak nie do końca. Ze swojej strony autorom tego newsa TVP z Waszyngtonu świątecznie życzę zdrowia i przyjaźni w sercu " – napisał Owsiak. „ Pani Helenie wysyłamy komplet naszych pięknych kolorowych koszulek - dzięki, że Pani gra z nami " – dodał odnosząc się prawdopodobnie do właścicielki polonijnego sklepu w Waszyngtonie, która była bohaterką materiału (w samym materiale kobieta jest podpisana jako Krystyna Ahrens).

