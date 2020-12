Noworoczne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Mówił o pandemii i wyborach

Noworoczne orędzie prezydenta skupiało się na podsumowaniu najważniejszych wydarzeń mijającego roku – pandemii koronawirusa i wyborów prezydenckich w naszym kraju. Prezydent podziękował pracownikom służby zdrowia i wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z pandemią. Swoje podziękowania skierował również do nauczycieli i przedsiębiorców, którzy muszą się borykać z wieloma niespodziewanymi skutkami pandemii w naszym kraju.

„Udało się przeprowadzić bezpieczne wybory”

Prezydent dodał także, że w mijającym roku należy odnotować również inne istotne wydarzenie – wybory prezydenckie. „Udało się przeprowadzić bezpieczne wybory” – stwierdził i podziękował za rekordową frekwencję, jaka im towarzyszyła.

Następnie prezydent znów odniósł się do pandemii: Rozpoczęliśmy właśnie narodową kwarantannę. – Jesteśmy mądrym i odpowiedzialnym narodem – dodał, wyrażając nadzieję, że Polacy będą stosować się do obostrzeń – Ufamy, że szczepionka pozwoli nam wrócić do normalności – podsumował.

Prezydent powiedział także, że angażował się w jak najszybsze pozyskanie szczepionki. – Udało się – stwierdził i zapowiedział, że i on podda się szczepieniu. Na koniec prezydent życzył wszystkim rodakom, by 2021 rok był lepszy od mijającego 2020.

