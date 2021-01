Jerzy Owsiak wspomniał o wiadomości od Strajku Kobiet. „Nie dajmy się podzielić”

W piątek 29 stycznia Jerzy Owsiak na konferencji prasowej przekazał, jak przebiegają przygotowania do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – W finałowym studiu trzymamy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Mamy pozytywną opinię sanepidu. Maseczki, płyny do dezynfekcji, obowiązkowe testy przed wejściem do studia – powiedział i dodał, że orkiestra gra na całym świecie m.in. w Szwecji, Holandii, Niemczech, USA, Australii, Hiszpanii, Kanadzie, Francji, Meksyku, Indonezji, Czechach i Japonii.

WOŚP. Owsiak wspomniał o wiadomości od Strajku Kobiet

W czasie konferencji prasowej Jerzy Owsiak podziękował Strajkowi Kobiet za wiadomość i okazane wsparcie. – Dziękujemy Strajkowi Kobiet za maila ze wsparciem. Strajk Kobiet w sobotę i w niedzielę gra z orkiestrą. Nie dajmy się podzielić – powiedział. Jerzy Owsiak podkreślił, że WOŚP „jak co roku gra ze wszystkimi”. – Jeśli ktoś nie chce z nami grać, prosimy: nie przeszkadzaj – zaapelował.

Jerzy Owsiak zwrócił uwagę, że ze względu na epidemię koronawirusa finał WOŚP w tym roku odbywać się będzie w innych okolicznościach. – Nie chodzi o rekordy. Zeszłoroczna suma, prawie 187 milionów wydaje się dzisiaj nieosiągalna. Mamy mniej pieniędzy, przeżywamy ogromne kłopoty ze swoimi biznesami, ratami, kredytami. Ale gramy, chodzi o to, żebyśmy byli razem – powiedział.

29. finał WOŚP. Jaki jest cel?

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na niedzielę 31 stycznia i to właśnie tego dnia będziemy mogli wesprzeć akcję, wrzucając pieniądze bezpośrednio do puszek. W serwisie Allegro już wcześniej ruszyły aukcje z przedmiotami przekazanymi przez znane osoby, a część z nich skończy się dopiero w lutym. „Finał z głową! 31 stycznia 2021 roku zagramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy” – w ten sposób na Facebooku opisano tegoroczny cel zbiórki.

