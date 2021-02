Na Mazowszu wykryto przypadki wścieklizny. Zakaz wyprowadzania psów bez smyczy

Dwa przypadki wykrycia wścieklizny u lisów dotyczą miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna, w powiecie otwockim, a drugi miejscowości Kołbiel, gmina Kołbiel w powiecie otwockim.

W związku z tym Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił się z wnioskiem do wojewody mazowieckiego o objęcie zagrożonych terenów nowymi przepisami. W miejscach tych wprowadzono zakaz organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę, a także polowań i odłowów zwierząt łownych, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików. Nie można również wyprowadzać psów bez smyczy lub wypuszczać ich poza teren ogrodzony, koty z kolei należy trzymać w zamknięciu.

Gdzie obowiązują nowe zakazy?

w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;

w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;

w powiecie mińskim: Sulejówek, a także w gminie Halinów miejscowości: Długa Kościelna – część miejscowości na zachód od ulicy Jana Kochanowskiego, Długa Szlachecka – część miejscowości na zachód od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Grabina, Halinów – część miejscowości na zachód od ulicy Okuniewskiej, Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Stary Konik. W gminie Siennica miejscowości: Borówek, Chełst, Grzebowilk, Kośminy.

w powiecie otwockim: w gminie Wiązowna miejscowości: Boryszew, Emów, Duchnów, Góraszka, Izabela, Majdan, Michałówek, Stefanówka, Wiązowna, Zagórze, Zakręt. W gminie Kołbiel miejscowości: Antoninek, Bocian, Borków, Chrosna, Chrząszczówka, Człekówka, Gadka, Gózd, Karpiska, Kołbiel, Nowa Wieś, Oleksin, Podgórzno, Rudno, Rudzienko, Sępochów, Skorupy, Stara Wieś Druga, Sufczyn, Teresin, Władzin, Wola Sufczyńska.

Wścieklizna to choroba zakaźna zwierząt, którą może zarazić się także człowiek. Choroba ta atakuje układ nerwowy i może przyczynić się do śmierci zakażonego. Do zarażenia dochodzi na skutek pogryzienia przez chore zwierzę lub kontakt ze śliną chorego lub zakażonego zwierzęcia.

