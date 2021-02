„Tu miał być Twój ulubiony program”. Ile kosztował media protest?

10 lutego widzowie zobaczyli na ekranach swoich telewizorów napis: „Tu miał być Twój ulubiony program”. Następnie wyjaśnienie, podziękowanie za wsparcie i odesłanie do wspólnego listu otwartego. W akcji udział wzięli między innymi nadawcy Telewizji Polsat, TVN Grupy Discovery, Telewizji Puls i Kino Polska TV. Protestowały także rozgłośnie radiowe – grupa RMF FM, Eurozet, Grupa Radiowa Agory i Grupa Radiowa Time oraz czołowi wydawcy internetowi i prasowi.

Ile wyniosły straty związane z protestem? Największe poniosły z pewnością Telewizja Polsat i TVN Grupa Discovery. Jak podaje portal Wirtualne Media, od menedżera jednej z tych firm dowiedzieli się, że straty wyniosły z pewnością „gdzieś między 2 a 5 mln złotych” .

Protest mediów

Powodem, dla którego trwa protest są rządowe plany wprowadzenia nowego podatku od reklam. W liście otwartym do rządzących, który w środę zamieściło na swoich stronach wiele redakcji czytamy, że podatek ten to „haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, sport oraz media”.

Nowa danina odbierana jest także jako zagrożenie dla wolności słowa i wolności wyboru poprzez zmniejszenie interesującej Polaków oferty w przypadku konieczności ograniczania kosztów działania czy wręcz upadku niektórych mediów. A takie właśnie mogą być skutki wspomnianego podatku. Protestujący podkreślili, że podatek faworyzuje „firmy, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści, kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej”.

W projekcie przygotowanym w resorcie finansów opracowano nowe zasady daniny. Podatek ma objąć reklamę internetową i konwencjonalną. 50 proc. podatku ma z kolei trafić do NFZ, 35 proc. do Funduszu Wsparcia Kultury, a 15 proc. do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

„Wspieramy Polaków, jak i rząd w walce z epidemią zarówno informacyjnie, jak i przeznaczając na ten cel zasoby warte setki milionów złotych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię COVID-19” – napisali sygnatariusze listu otwartego.

Czytaj też:

Protest mediów, a tvp.info wydaje oświadczenie o „Mediach do wyboru”. „Tu jest Twój ulubiony portal”