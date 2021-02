Sondaż zaufania do polityków. Złe wieści dla Dudy i Morawieckiego

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 38,9 proc. Polaków (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu do badania ze stycznia). Po raz ostatni zaufanie do głowy państwa spadło poniżej 40 proc. w lipcu 2018 roku (38,7 proc.). Wyniki badania wskazują, że spadł również poziom zaufania do premiera. Zaufanie do Mateusza Morawieckiego zadeklarowało 37,8 proc. ankietowanych (o 5,9 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu). To Onet wskazuje, że to najgorszy wynik szefa rządu od kwietnia 2018 roku, kiedy to politykowi udało 36,5 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu uplasował się Szymon Hołownia. Założyciel ruchu Polska 2050 zaskarbił sobie zaufanie 37,7 proc. badanych, ale w porównaniu do poprzedniego sondażu także odnotował spadek - o 5,6 pkt proc. Kolejne miejsca zajęli Rafał Trzaskowski, któremu uda 35,4 proc. badanych, Władysław Kosiniak-Kamysz (33,5 proc.), Donald Tusk (28,8 proc.), Adam Niedzielski (26,7 proc.) Elżbieta Witek – (24,8 proc.). Pierwszą dziesiątkę zamykają Jarosław Kaczyński, który budzi zaufanie o 24,1 proc. badanych oraz Tomasz Grodzki – 21,7 proc.

Sondaż. Którzy politycy budzą największą nieufność Polaków?

Według badania największą nieufność budzi Jarosław Kaczyński z wynikiem 66,3 proc. Na drugim miejscu w tym niechlubnym zestawieniu uplasował się Jacek Sasin (61 proc.) oraz Zbigniew Ziobro (60,6 proc.).

