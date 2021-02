W Polsce stanie największy baner antyaborcyjny na świecie? Trwa zbiórka pieniędzy

Jak podaje Onet, za akcję odpowiada ks. Rafał Jarosiewicz z fundacji SMS z Nieba. Fundacja zbiera właśnie środki na gigantyczny billboard, który ma stanąć przy jednej z autostrad. Dokładna lokalizacja nie jest jednak jeszcze znana.

Sam baner ma mieć setki metrów kwadratowych powierzchni, co czyniłoby go największym banerem antyaborcyjnym na świecie. Ks. Rafał Jarosiewicz zapewnia w rozmowie z portalem, że ma już zgodę na postawienie takiego baneru przy jednej z głównych autostrad w naszym kraju.

Zebrano już większość potrzebnej kwoty

Jak dodaje, cała akcja ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki dokonania aborcji. „Niewierzące panie cierpią często jeszcze bardziej, gdy zagłuszony ból się odzywa„ – twierdzi ksiądz, cytowany przez Onet.

Portal informuje, że fundacja zebrała do tej pory ponad 22 tys. zł w ciągu 22 dni zbiórki. Ostateczny cel finansowy zbiórki to z kolei 36 tys. zł, zatem zebrana do tej pory kwota stanowi większość środków, o jakie prosi środowisko zgromadzone wokół fundacji.

