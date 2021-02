Zmiany w kolejności szczepień. Chodzi o pracowników szkół

Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że wspomniani seniorzy z grupy wiekowej 65-69, będą zaszczepieni przed personelem administracyjnym szkół. – Grupa seniorów jest tą grupą, którą musimy zaszczepić w pierwszej kolejności. Nieodwołalnie jest grupą priorytetową, dzięki temu mamy mniej hospitalizacji – wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jak podkreślił, wspomniani pracownicy instytucji oświatowych będą i tak szczepieni w pierwszej grupie, a konkretne terminy poznamy w przyszłym tygodniu.

Będą kolejne obostrzenia?

Podczas tego samego briefingu Andrusiewicz przedstawił najnowsze informacje dotyczące obecnej sytuacji epidemicznej. Jak przekazał, niepokojące dane spływają nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego, ale również południowych regionów kraju. – Dziennie wzrosty o 50 proc. pokazują, że w niedługim czasie te województwa mogą dołączyć do województw północnych – podkreślił rzecznik, wymieniając m.in. województwa: śląskie, dolnośląskie, podkarpackie i małopolskie.

Andrusiewicz wystosował również apel o rozwagę w nadchodzący weekend, ponieważ „weekendy w Polsce wyglądają na dość poluzowane w zakresie naszej odpowiedzialności". – To nie jest tak, że tylko woj. warmińsko-mazurskie boryka się z zakażeniami. – To nie oznacza, że również w innych częściach kraju nie możemy podjąć decyzji o powrocie do innych obostrzeń – zastrzegł.

