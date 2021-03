„Estetyczna masakra”. Torunianie krytycznie o plakacie Halowych Mistrzostw Europy na Koperniku

Wszechobecne reklamy to zmora wielu polskich miast. Zwykle jednak urzędnicy pilnują pewnych granic i oszczędzają przynajmniej zabytki. Trudno przecież wyobrazić sobie, by kolejne produkty czy wydarzenia miały zasłaniać lokalne atrakcje turystyczne. W Toruniu jednak ktoś postanowił pomóc naszej wyobraźni i zrobił to, co dotąd pozostawało tylko w sferze teoretycznej. Zadrukowaną płachtą reklamującą wydarzenie sportowe owinięto posąg Mikołaja Kopernika.

„Spodziewamy się astronomicznych wyników!” – żartowano na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. Wielu mieszkańcom Torunia nie było jednak do śmiechu. „Szmata reklamowa na pomniku. Cały czas czekam na kodeks reklamowy Torunia, ale nie spodziewam się szybko pozytywnych zmian, skoro nikt w urzędzie nie uznał takiej reklamy za zły pomysł” – komentował jeden z internautów. Inni pisali o „syfie”, „estetycznej masakrze” czy „ubzdryngoleniu pomnika”. Pytali też, ile kosztuje taka reklama i kpili z nowego „słupa reklamowego”.

Odpowiedź miasta ws. reklamy na Koperniku

Na burzę w sieci postanowiła zareagować Rzecznik Prezydenta Miasta Torunia. – Efekt końcowy zaprojektowanego na gorsze warunki pogodowe plastronu z informacjami o Mistrzostwach nie był zadowalający, dlatego Pomnik Mikołaja Kopernika został przyozdobiony symboliczną szarfą – oświadczyła Anna Kulbicka-Tondel. Faktycznie, baner zniknął, a w jego miejsce pojawił się bardziej oszczędny napis.

Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021. Gdzie oglądać?

Zamieszanie wokół sytuacji z pomnikiem mogło wręcz zagłuszyć informację o rozpoczęciu w czwartek 4 marca zmagań sportowych. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021 to impreza, której w mieście wyczekiwano od wielu miesięcy. Mimo pandemicznych warunków i braku kibiców w Arenie Toruń, całe wydarzenie to poważna sprawa dla miasta. Zawody będzie można śledzić na antenie TVP Sport, TVP1 oraz na sport.tvp.pl.

