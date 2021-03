Awans córki Piotrowicza. Trafiła do elitarnego wydziału w prokuraturze

Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że córka byłego posła Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Piotrowicza uzyskała awans po 4,5 roku pracy w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie. Od 22 marca 2021 roku pracuje w Podkarpackim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Barbara Piotrowicz została oddelegowana do tzw. pezetów, czyli najbardziej elitarnego wydziału, który jest podległy bezpośrednio Prokuraturze Krajowej. Decyzje w sprawie tego typu awansów podejmuje osobiście Zbigniew Ziobro.

„Praca w tzw. pezetach powinna być zwieńczeniem kariery”

Zdaniem części prokuratorów jest to wyjątkowo szybki awans. - Dostanie się do tych elitarnych wydziałów to marzenie niejednego prokuratora. Natomiast praca w tym wydziale wymaga ogromnego doświadczenia prokuratorskiego, które zdobywa się przez lata pracy na poszczególnych szczeblach. Uważam, że praca w tzw. pezetach powinna być zwieńczeniem kariery. Powinni tam pracować najlepsi prawnicy karniści z praktyką - oceniła prokurator Katarzyna Szeska, która pracowała w tzw. pezetach w Prokuraturze Apelacyjnej.

Wcześniej córka Stanisława Piotrowicza była krótko adwokatem. Została powołana na podstawie art. 80. ustawy o prokuraturze, który daje możliwość powołania kandydata wskazanego we wniosku prokuratora krajowego bez przeprowadzenia procedury konkursowej.

Czytaj też:

Słynny strongman i zawodnik MMA Mariusz P. oskarżony. Poszło o „najazd” na hostel