Nie żyje Zbigniew O., popularny uczestnik teleturniejów. „W mieszkaniu było wiele śladów krwi”

Jak podaje fakt.pl, kilka dni temu na facebookowym profilu „Gdziekolwiek jesteś” pojawił się wpis dotyczący Zbigniewa O., mężczyzny, który wielokrotnie pojawiał się w teleturniejach, takich jak m.in. „Jeden z dziesięciu”, czy „Va Banque”.

„Pan Zbigniew mieszka sam w Jaworznie (...), jest pracownikiem banku i z powodu pandemii pracuje zdalnie. 22 marca br. około godziny 12.30 rozmawiał z kolegą z pracy poprzez Messenger. Około godziny 14 napisał SMS-a do swojego szefa, w którym poinformował go, że zakończył pracę i nikt go więcej nie zobaczy” – można było przeczytać.