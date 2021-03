Wielki sukces WOŚP! Jurek Owsiak ogłosił rekordowy wynik 29. finału

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem „Finał z głową” zbierała środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Z powodu pandemii koronawirusa 29. finał był nieco inny niż poprzednie – nie odbyły się koncerty plenerowe, bieg „Policz się z cukrzycą” zorganizowano w formie wirtualnej a całe wydarzenie zorganizowano w reżimie sanitarnym. Mimo trudnych warunków epidemiologicznych spowodowanych COVID-19 Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy udało się pobić kolejny rekord.

29. finał WOŚP – ile zebrano?

W poniedziałek 29 marca Jurek Owsiak poinformował, że podczas 29. finału zebrano rekordową kwotę 210 813 830,10 złotych. Rok wcześniej – podczas 28. Finału na konto fundacji trafiło 186 133 610,66 złotych.

– Zbliżając się do finału miałem jedno odczucie. My wszyscy ludzie wspierający Orkiestrę gramy wszyscy razem. Były z nami 1362 sztaby, w tym 79 zagranicznych. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas mimo trudnych warunków epidemicznych – mówił Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej.

Owsiak: Sprzęt WOŚP nie pyta o poglądy polityczne

Szef WOŚP przekazał, że najwięcej datków w ramach tegorocznego finału wpłynęło za pośrednictwem przelewów online, w drugiej kolejności były bezpośrednie wpłaty do puszek. Ponad 200 tysięcy złotych trafiło do fundacji z internetowych licytacji.

W trakcie konferencji prasowej Jurek Owsiak zwrócił się także do TVP. – Droga TVP. Mówiliście o nas rzeczy karygodne i kłamliwe. To boli, tym bardziej, że to właśnie w telewizji publicznej powstała rzecz tak piękna, jak WOŚP. A teraz ustami dziennikarzy mówi się rzeczy tak kłamliwe. Bez względu na opcję polityczną, wszyscy jesteśmy z WOŚP. Często bardzo różniące się od siebie opcje polityczne grają z nami. Z naszego sprzętu może korzystać każdy, łóżko szpitalne nie pyta o deklaracje polityczne – podkreślił Jurek Owsiak.

