Róża Thun rezygnuje z członkostwa w PO

PO ma coraz większe problemy wewnętrzne. Kilka dni temu media obiegła informacja o liście autorstwa 51 polityków PO skierowany do kierownictwa partii, w którym stwierdzono m.in. że „w PO są silne rozłamy, a partia słabnie”. W piątek 14 maja w godzinach popołudniowych zebrał się zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej. Podjęto decyzję o wykluczeniu z klubu Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego. W poniedziałek 17 maja Róża Thun poinformowała, że podjęła decyzję o odejściu z PO. - Mam nadzieję, że moja rezygnacja będzie impulsem do refleksji. Bez względu na to, co nas różni, walczymy wspólnie o demokratyczną, przestrzegająca prawa, zieloną i europejską Polskę. Bardzo dużo pracy przed nami - powiedziała Róża Thun w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Wkrótce więcej informacji