Proces w sprawie organizacji lotu do Smoleńska. Sąd podał termin ogłoszenia wyroku

W sprawie niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku sądzonych jest pięcioro urzędników, w tym były szef KPRM Tomasz Arabski. Przypomnijmy, że sąd pierwszej instancji postanowił o uniewinnieniu trzech z pięciorga urzędników, Tomasza Arabskiego skazał na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a urzędniczkę kancelarii premiera Monikę B. na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Były to jednak wyroki nieprawomocne, które następnie trafiły do rozpatrzenia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na rozprawach w czwartek i piątek (17 i 8 czerwca) sąd wysłuchał stron i zdecydował, że ostateczny werdykt zostanie ogłoszony już za kilka dni – 25 czerwca. Poprzedni proces toczył się przez ponad trzy lata.

Apelacja

W toczącej się przed warszawskim sądem apelacji obrona wnosi o całkowite uniewinnienie głównego oskarżonego Tomasza Arabskiego. Prokuratura chce z kolei zaostrzenia kar dla wszystkich osób, które pojawiły się na ławie oskarżonych.

Sam proces został zainicjowany z oskarżenia prywatnego, dopiero później do sprawy przyłączyła się prokuratura. Oskarżycielami są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna. Podstawą prawną do wytoczenia procesu jest natomiast art. 231 Kodeksu karnego, który przewiduje do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego.

