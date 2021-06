ETPC: Polska naruszyła konwencję praw człowieka. Musi zapłacić sędziom po 20 tys. euro

W 2017 roku sędziowie Alina Bojara i Mariusz Broda zostali odwołani przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach na mocy nowelizacji ustawy o sądach powszechnych. Nowe przepisy nie dały im też możliwości odwołania się od decyzji ministra sprawiedliwości.

Na przełomie 2017 i 2018 r. Zbigniew Ziobro odwołał ze stanowisk ponad 150 sędziów kierujących sądami w całym kraju.

Orzeczenie ETPC. Polska musi zapłacić po 20 tys. euro.

W 2018 roku sędziowie Bojara i Broda postanowili złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Starsburgu, wskazując, że brak prawa do odwołania narusza artykuł 6. ustęp 1. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiący o prawie do sprawiedliwego sądu.

We wtorek 29 czerwca ETPC przychylił się do skargi sędziów, uznając również m.in., że decyzja ministra sprawiedliwości o odwołaniu sędziów nie została uzasadniona.

„ Odwołanie skarżących opierało się na przepisie prawnym, którego zgodność z wymogami państwa prawa wydaje się wątpliwa ” – czytamy w komunikacie Trybunału. „ Środek ten nie był otoczony żadnymi fundamentalnymi gwarancjami sprawiedliwości proceduralne j” – dodano.

Zgodnie z decyzją ETPC, Polska musi wypłacić skarżącym się sędziom po 20 tys. euro.

Jak poinformowała Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy „Wole Sądy”, przed ETPCz znajduje się jeszcze 30 innych spraw dotyczących polskich sędziów.

