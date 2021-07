Matury rozpoczęły się we wtorek 4 maja. W obowiązkowej części pisemnej uczniowie musieli podejść do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej byli dodatkowo zobowiązani, aby podejść do egzaminu z danego języka.

W 2021 maturzystów czekały dwie istotne zmiany. Po pierwsze nie odbyła się część ustna egzaminu. Drugą kluczową różnicą w porównaniu do poprzednich lat, był brak obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent mógł jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Matura 2021. Jak sprawdzić wyniki?

W poniedziałek 5 lipca tegoroczni maturzyści poznają wyniki, które osiągnęli na egzaminie dojrzałości. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, od godz. 8:30 wszyscy zdający mogą sprawdzić swoje wyniki w systemie ZIU (wyniki.edu.pl). Dwie godziny później sekretarz stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski wspólnie z dyrektorem CKE Marcinem Smolikiem ogłoszą wyniki ogólnokrajowe.

