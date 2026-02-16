Szkolenie z „gender” w polskim wojsku? MON zabiera głos

Początek tego tygodnia zaskoczył kierownictwo resortu obrony informacją o jednym z tematów w programie szkoleń dla polskich żołnierzy. W ofercie na 2026 rok znalazło się m.in. zagadnienie „Prawa człowieka i perspektywa gender w operacjach wojskowych”. Sprawa szybko roznieciła ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych. Portal Blask zebrał też kilka wypowiedzi niezadowolonych żołnierzy.

Szkolenia z „gender” dla żołnierzy? MON wydało komunikat

Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedziało jeszcze tego samego dnia, wydając oficjalny komunikat. „Temat szkolenia uzupełniającego dot. gender na 2026 r. został zaproponowany przez Przewodniczącą Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i zatwierdzony przez Departament Kadr MON. Decyzją Ministra Obrony Narodowej punkt ten został wycofany z programu szkoleń uzupełniających na 2026 rok” – czytamy suchą informację, bez podania uzasadnienia takiej decyzji.

„Przypominamy, że szkolenia takie mogą być organizowane na podstawie decyzji poprzedniego Ministra Obrony Narodowej – DECYZJA Nr 95/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie Metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotów »Kształcenie obywatelskie« oraz »Profilaktyka i dyscyplina wojskowa« (Dz.Urz.MON.2020.114 z dnia 14 lipca 2020 r.)” – dodawano w komunikacie, przekierowując uwagę komentujących na poprzednie władze resortu.

Jak wyjaśnia RMF FM, oznacza to porzucenie tematu, mimo że został on wcześniej formalnie zaproponowany i zatwierdzony na etapie prac wewnętrznych. Po medialnej burzy został wykreślony z programu szkoleń uzupełniających na rok 2026.

