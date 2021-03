Ważna informacja dla przyszłych maturzystów. Pojawiła się lista zmian

Egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2023 roku dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego. CKE opublikowała właśnie informatory, w których zawarto opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Matury w 2023 roku. Co się zmieni?

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina z kolei, że matura w Formule 2023 zostanie przeprowadzona według nowych zasad. Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010-2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Co więcej, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystąpią do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, a od 2024 roku do matury będą mogli przystąpić także absolwenci branżowej szkoły II stopnia. Wszystkie zmiany uwzględniono w komunikacie na stronie resortu.

