Bąkiewicz będzie musiał zwrócić duże pieniądze? Chodzi o kilkaset tys. złotych

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun zwrócił się do Roberta Bąkiewicza i jego stowarzyszenie „Rota Marszu Niepodległości” z żądaniem zwrotu 383 tys. 991 zł. Jako uzasadnienie wniosku podał niewłaściwe wydatkowanie pieniędzy z grantu, który Bąkiewicz otrzymał jeszcze za rządów PiS.

Szłapka o kolejnych kłopotach Bąkiewicza. Chodzi o setki tys. złotych

„Dyrektor NIW wezwał Bąkiewicza i jego stowarzyszenie »Rota Marszu Niepodległości« do zwrotu ponad 383 tysięcy złotych. Powód? W kontroli wykazano liczne nieprawidłowości takie jak np. brak dowodów wykonania usług, brak dokumentacji płatności czy fikcyjne biuro” – pisał rzecznik rządu na X. „Tyle zostało z wielkich, patriotycznych haseł – setki tysięcy złotych do oddania” – podsumował Adam Szłapka.

Jako pierwszy sprawę nieistniejącego biura Roberta Bąkiewicza opisał portal Goniec.pl. Prawicowy polityk miał też zlecać prace własnej firmie oraz znajomemu z Ruchu Obrony Granic. Ostatecznie różne organizacje związane z Bąkiewiczem otrzymały za rządów Prawa i Sprawiedliwości blisko 13 mln zł.

„W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie dokumentowania zakresu rzeczowego i finansowego zadania, […] zespół kontrolujący wzywa do zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 383 991,22 zł, jako dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych [...]” – brzmiał fragment wniosków pokontrolnych, przytaczany przez Gońca.

