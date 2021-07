Sinice na polskich kąpieliskach. Gdzie występują?

W poniedziałek 5 lipca wywieszono czerwoną flagę na kąpieliskach: Chałupy wejście nr 21 (Chałupy, Kosakowo Babie Doły), Kąpielisko PTTK w Starym Folwarku, Nad Stawem (Konstantynów Łódzki) oraz Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany – Jezioro Paprocany (Tychy). Kąpieliska zostały zamknięte ze względu na pojawienie się sinic.

Sinice – co to jest?

Sinice (cyjanobakterie) taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi – informuje Serwis Kąpieliskowy. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Niektóre sinice tworzące zakwity w wodach słodkich, słonawych i morskich są zdolne produkować toksyny.

„Przyczyna tego zjawiska nie jest w pełni poznana. Toksyny te spowodowały w wielu krajach śmierć zwierząt dzikich i domowych, w tym trzody chlewnej, owiec, psów oraz śnięcie ryb. U ludzi odnotowano występowanie wysypki w przypadku kontaktu skóry z wodą i zachorowania po przypadkowym połknięciu wody (np. podczas pływania)” – czytamy dalej.

Serwis Kąpieliskowy przestrzega także, że zagrożenie stanowi wdychanie aerozoli, zawierających toksyny sinicowe. Zakwity sinicowe, a także kożuchy sinic, nie zawsze są toksyczne. Jednak niemożliwe jest określenie na podstawie wyglądu wody, zakwit jest niebezpieczny czy też nie.

