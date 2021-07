Zdewastowano grób ofiary katastrofy smoleńskiej. Nagroda za wskazanie sprawcy

Przypomnijmy, że nagrobek mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, został zdewastowany przez nieznanych sprawców. Płytę pomnika znajdującego się na Starym Cmentarzu w Łodzi zamalowano czerwonym sprayem. O chuligańskim wybryku poinformował przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski. „Jestem wstrząśnięty bezmiarem głupoty i bestialstwa, jakim musiał kierować się sprawca tego haniebnego czynu! Brak mi słów, by wyrazić złość i oburzenie. Oby policja znalazła sprawcę i najsurowiej został on ukarany” – napisał samorządowiec na swoim profilu na Facebooku, a do wpisu dołączył zdjęcia zniszczonego pomnika.

Na fotografiach widać, że płyta nagrobka została pomazana czerwonym sprayem. „Dziś po raz kolejny Jej spoczynek został naruszony. Ten akt wandalizmu uderza nie tylko w pamięć śp. Joanny Agackiej-Indeckiej, ale także w całą polską adwokaturę i społeczność Łodzi” – ocenił Marcin Gołaszewski.

Śledztwo i nagroda za wskazanie sprawcy

„Dziennik Łódzki” podaje, że w sprawie wszczęto śledztwo, a łódzka Okręgowa Rada Adwokacka zdecydowała o wyznaczeniu nagrody dla osoby, która pomoże w ujęciu sprawcy. Wysokość nagrody to 5 tysięcy złotych – czytamy.

Joanna Agacka-Indecka całe życie związana była z Łodzią. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Łódzkim w 1988 r. Potem była pracownikiem naukowym tej uczelni. W latach 1992-93 pracowała w kancelariach adwokackich w USA i Wielkiej Brytanii oraz Instytucie Prawa Karnego Międzynarodowego. Adwokatem była od 1996 r. Od 2003 r. uczestniczyła w pracach parlamentarnych – najpierw jako ekspert, później jako przedstawiciel samorządu. W 2004 r. Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał ją na wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a w 2007 r. na kolejnym zjeździe została prezesem NRA. Była wymieniana jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Specjalizowała się w prawie karnym.

Agacka-Indecka miała opinię stworzonej do zawodu adwokata. Jako jedną z niewielu osób odznaczono ją Wielką Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, a pośmiertnie uhonorowana została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Bene Merentibus Iustitiae – Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości i Srebrnym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Media piszą o zdewastowaniu żydowskiego cmentarza w Świdnicy. Ambasador interweniuje: To fake news