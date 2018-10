Zdewastowano grób prof. Lecha Morawskiego

Zdjęcie zniszczonego pomnika zamieścił na Facebooku Karol Maria Wojtasik. Na fotografii widać, że czerwonym kolorem zostały pomalowane usta na popiersiu zmarłego sędziego Trybunały Konstytucyjnego. „Są pewne granice, których się nie przekracza. Jak można komuś niszczyć grób!?” – skomentował internauta.

Prof. Lech Morawski zmarł nagle w lipcu 2017 roku w wieku 68 lat. Od 1999 r. posiadał tytuł profesora. Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w większości z zakresu filozofii analitycznej (teoria argumentacji, wykładnia prawa), a także z zakresu problematyki prawnopaństwowej, precedensu sądowego i postępowania sądowego. Głównym obszarem jego zainteresowań była filozofia i teoria prawa.

Jego rozprawa habilitacyjna pt. Argumentacja, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe otrzymała I nagrodę w konkursie czasopisma „Państwo i Prawo” w 1991 r. W latach 1989-1991 był stypendystą Fundacji A. Humboldta.

Morawski był emerytowanym pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1998 r. został kierownikiem Katedry Teorii Prawa i Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był również kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Morawski był członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. do International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR).

21 marca 2014 r. Sejm RP wybrał go na członka Trybunału Stanu, którego funkcje pełnił do końca VII kadencji Sejmu. 2 grudnia 2015 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 3 grudnia 2015 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta RP.

