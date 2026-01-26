TV Republika kontra WOŚP. Niewiarygodne, co zrobił Sakiewicz

Niedziela 25 stycznia upłynęła w mediach pod znakiem 34. finału WOŚP. O przebiegu zbiórki informowały zarówno największe stacje telewizyjne, jak i portale internetowe. Najwięcej materiałów emitowały kanały z grupy TVN Warner Bros. Discovery, która po raz kolejny była głównym partnerem medialnym finału.

TV Republika przemilcza WOŚP. Zamiast tego prosi o wsparcie

Tymczasem widzowie TV Republika nie usłyszeli ani słowa o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stacja Tomasza Sakiewicza całkowicie przemilczała ten temat. I to nawet w informacji o zarządzeniu metropolity krakowskiego abp Grzegorza Rysia, który wspomniał o WOŚP przy okazji swojej decyzji o przekazaniu środków z tacy z 1 lutego na pomoc dla Ukrainy.

Z kolei w głównym wydaniu serwisu informacyjnego dzisiaj pojawiły się materiały dotyczące m.in. wizyty Karola Nawrockiego w Wilnie czy rzekomego skandalu z udziałem Włodzimierza Czarzastego.

Co więcej, TV Republika postanowiła pójść o krok dalej i prowadząca program Edyta Lewandowska zwróciła się do widzów z apelem o finansowe wsparcie. – Głównie, dzięki państwa wsparciu docieramy do informacji, które władza chciałaby przed nami zataić. Pilnujemy prawdy, ale nie może się to odbyć bez państwa pomocy. Muszę zwrócić się do widzów Republiki z prośbą o dalsze wsparcie finansowe naszej stacji – powiedziała.

Chwilę później na antenie pojawił się specjalny kod QR, za pomocą którego można było od razu dokonać wpłaty. – To najprostsza forma, by przekazać nam darowiznę. Zawsze podczas naszych programów widzą państwo na dolnej belce także numer konta. Zależy nam na tym, by państwo nas wspierali. Oczywiście ci z państwa, którzy mają się czym podzielić i mogą to zrobić – podkreśliła Edyta Lewandowska.

WOŚP w TVP. Prawicowa stacja krytykuje

Na podobny krok zdecydowała się inna prawicowa stacja – wPolsce24 – która na swojej stronie internetowej również promowała zbiórkę na samą siebie. Wzmianka o akcji Jurka Owsiaka pojawiła się w popołudniowym programie informacyjnym Tele-Express. Autorzy materiału skupili się na skrytykowaniu TVP za informowanie o WOŚP zamiast pokazywania wizyty Karola Nawrockiego na Litwie.

