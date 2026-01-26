Trump odpuścił Grenlandię. Na jaw wyszły zaskakujące fakty

Amerykański prezydent zszokował świat swoimi pomysłami dotyczącymi przyszłości Grenlandii. Polityk sugerował, że tylko pod kontrolą USA to autonomiczne duńskie terytorium jest się w stanie obronić przed Rosją i Chinami.

Burza po deklaracji Trumpa ws. Grenlandii

W tle pojawiła się kwestia tego, że wyspa ma ogromne znaczenie strategiczne i surowcowe, co tłumaczy zainteresowanie Stanów Zjednoczonych. Roszczenia USA wywołały opór nie tylko Danii, ale również innych państw NATO.

– To byłaby w sensie politycznym katastrofa. Konflikt czy próba zaboru terytorium państwa, które jest członkiem NATO przez drugie państwo, które jest członkiem NATO — to byłby koniec świata, który znamy i który przez wiele lat gwarantował nam bezpieczeństwo – podkreślał Donald Tusk.

Ostatecznie jednak Donald Trump postanowił zmienić swój ton. Zamiast opowieści o możliwych atakach prezydent USA stwierdził, że skupi się na rozwiązaniach dyplomatycznych. Według ekspertów najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada pewne odnowienie umowy duńsko-amerykańskiej z 1951 roku.

Trump odpuszcza Grenlandię. Sprawa ma drugie dno

Z ustaleń agencji Reutera wynika, że za złagodzeniem stanowiska Białego Domu stoi nie nacisk państw europejskich, ale wewnętrzna sytuacja w amerykańskiej polityce. Według dziennikarzy nie tylko demokraci, ale również i republikanie mieli się zacząć niepokoić tym, że administracja mogła się po raz kolejny zdecydować na przeprowadzenie operacji wojskowej bez zgody Kongresu.



Nawet prawnicy będący sympatykami Partii Republikańskiej ocenili, że potencjalne siłowe przejęcie Grenlandii byłoby ogromnym przekroczeniem granic.

W związku z tym na tapet trafił temat potencjalnego impeachmentu Donalda Trumpa. Prawnicy mieli się w tej kwestii skontaktować z wysokimi rangą urzędnikami Białego Domu, w tym również Marco Rubio i zasugerować łagodzenie kursu.

Argument impeachmentu Donald Trump już wykorzystuje w kampanii przed tzw. wyborami połówkowymi. Prezydent USA próbuje przekonywać, że jeśli republikanie nie wygrają, to demokraci będą na siłę szukali powodów, żeby postawić go w stan oskarżenia.

