Wałęsa w symbolicznej koszulce, Morawiecki i Tusk z rodzinami. Tak głosowali politycy

Wybory 2018. Jak głosowali politycy? Tusk, Morawiecki, Wałęsa i inni przy urnach

Z danych PKW wynika, że do godziny 12 swój głos oddało w całym kraju 15,62 proc. uprawnionych od głosowania. Frekwencja jest lepsza niż przed czterema laty. Wówczas do godziny 12 zagłosowało 14,59 proc. uprawnionych osób. Do tej pory odnotowano ponad 400 zakłóceń ciszy wyborczej. Było to m.in. zakłócanie porządku, agitacja czy usuwanie materiałów wyborczych. PKW zapewnia, że te zdarzenia nie wpłynęły na przebieg wyborów. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przekazała z kolei, że w Lublinie jedna z komisji rozpoczęła pracę o godz. 7:30 z powodu włamania do budynku. Ponadto w dwóch komisjach w gminie Bircza nie było prądu.

Trwają wybory samorządowe

W niedzielę 21 października w godzinach 7-21 Polacy głosują w pierwszej turze wyborów samorządowych. Wybieramy członków rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Każdy, kto chce oddać swój głos w wyborach musi mieć przy sobie dokument tożsamości. Dzięki niemu wyborca zostanie odnaleziony w spisie i dopuszczony do głosowania. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy czy na stronie internetowej PKW. Tam znajduje się wykaz obwodów głosowania.

Wieczór wyborczy we Wprost.pl

O godzinie 20:45 we Wprost.pl startuje wieczór wyborczy. W trakcie relacji NA ŻYWO przedstawimy wstępne wyniki głosowania w poszczególnych miastach, komentarze polityków oraz ekspertów.