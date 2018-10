Jest lepiej niż w 2014 roku. PKW podała dane dotyczące frekwencji

Z danych PKW wynika, że nieco większą frekwencję zanotowano w dużych miastach. Dla przykładu - w Warszawie było to 17,01 procent. Frekwencja jest lepsza niż przed czterema laty. Wówczas do godziny 12 zagłosowało 14,59 proc. uprawnionych osób.

Kolejne dane dotyczące frekwencji (na godz. 17), PKW poda o godzinie 18:30. Następną konferencję zaplanowano na godzinę 21:30. Jeśli nie wystąpią żadne zakłócenia, wtedy zostanie przekazana informacja o zamknięciu lokali i ewentualnych incydentach.

Zakłócenia ciszy wyborczej

Policjanci w czasie ciszy wyborczej odnotowali do tej pory „416 czynów przestępczych bądź wykroczeń”. Było to m.in. zakłócanie porządku, agitacja czy usuwanie materiałów wyborczych. PKW zapewnia, że te zdarzenia nie wpłynęły na przebieg wyborów. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przekazała z kolei, że w Lublinie jedna z komisji rozpoczęła pracę o godz. 7:30 z powodu włamania do budynku. Ponadto w dwóch komisjach w gminie Bircza nie było prądu.

W sumie w akcję wyborczą zaangażowanych jest 28356 policjantów, którzy używają 12825 pojazdów służbowych.

Problemy z e-PUAP - niektórzy nie mogą głosować

Podczas konferencji przedstawicieli PKW i KBW podano, że wystąpiły problemy dotyczące osób, które dopisały się do spisu wyborców za pomocą systemu e-PUAP przez internet. Jak podaje RMF FM, problemem jest to, że za pośrednictwem strony obywatel.gov.pl można było złożyć wniosek o dopisanie się rejestru, ale nie było możliwości załączenia dokumentów wymaganych przez poszczególnie gminy (takich jak umowa najmu mieszkania, umowa o pracę czy PIT). W efekcie wyborcy przychodzą do lokali, ale dowiadują się, że nie mogą zagłosować, bo nie dopełnili formalności. Mimo że nie mogli tego zrobić za pomocą rządowej strony.

Trwają wybory samorządowe

W niedzielę 21 października w godzinach 7-21 Polacy głosują w pierwszej turze wyborów samorządowych. Wybieramy członków rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Każdy, kto chce oddać swój głos w wyborach musi mieć przy sobie dokument tożsamości. Dzięki niemu wyborca zostanie odnaleziony w spisie i dopuszczony do głosowania. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy czy na stronie internetowej PKW. Tam znajduje się wykaz obwodów głosowania.

Cisza wyborcza – co trzeba wiedzieć?

Cisza wyborcza, to czas od zakończenia kampanii wyborczej do rozpoczęcia głosowania i ma być dla wyborców szansą na zastanowienie się nad tym, na kogo oddadzą swój głos. Podczas tegorocznych wyborów samorządowych cisza wyborcza rozpoczęła się już o północy z piątku na sobotę. W tym czasie kandydatów, dziennikarzy oraz obywateli obowiązują przepisy przewidziane w kodeksie wyborczym.

