Dzisiaj wybory samorządowe. Jak oddać ważny głos, co trzeba wiedzieć?

W niedzielę 21 października w godzinach 7-21 Polacy głosują w pierwszej turze wyborów samorządowych. Wybieramy członków rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O godzinie 20:45 we Wprost.pl startuje wieczór wyborczy. W trakcie relacji NA ŻYWO przedstawimy wstępne wyniki głosowania w poszczególnych miastach, komentarze polityków oraz ekspertów.

W jakich godzinach będzie można głosować?

Wybory samorządowe odbywają się 21 października. Swój głos będzie można oddać w godzinach od 7:00 do 21:00. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy czy na stronie internetowej PKW. Tam znajduje się wykaz obwodów głosowania.

Co trzeba mieć przy sobie w lokalu wyborczym?

Każdy, kto chce oddać swój głos w wyborach musi mieć przy sobie dokument tożsamości. Dzięki niemu wyborca zostanie odnaleziony w spisie i dopuszczony do głosowania.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio - gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy. Jednak nie wszystkie osoby, które spełniają kryterium ukończenia 18 lat, mogą głosować. Pozbawieni czynnego prawa wyborczego są ludzie, którym odebrano prawa publiczne lub prawomocnie ubezwłasnowolniono.

Jak głosować w wyborach samorządowych 2018?

Wyborca, w zależności od miejsca zamieszkania może dostać trzy lub cztery karty do głosowania. W miastach na prawach powiatu będą wybierani radni miasta, prezydent i radni sejmiku województwa. Z kolei wyborcy z pozostałych miast i gmin danego województwa otrzymają cztery karty. Będą wybierać radnych gminy (miasta), wójta (burmistrza lub prezydenta), radnych sejmiku oraz zdecydują o obsadzie rady swojego powiatu. O tym, jak poprawnie oddać głos w wyborach samorządowych informowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Zasady głosowania

w wyborach radnych w gminach i miastach do 20 tys. mieszkańców, przeprowadzanych w okręgach jednomandatowych, stawiamy jeden znak „X” w kratce przy nazwisku kandydata.



w wyborach do rad gmin i miast powyżej 20 tys. mieszkańców, wyborach do rad powiatów i sejmików województw, stawiamy jeden znak „X” przy nazwisku jednego kandydata z tylko jednej listy kandydatów.



w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta postaw jeden znak „X” z lewej strony przy nazwisku tylko jednego kandydata.



Dopiski i zamazywanie kratek na kartach do głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała swoje stanowisko dotyczące dopisków i zamazywania kratek na kartach do głosowania. – Dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak „X”, a wyborca dokonując dopisku lub stawiając znak w innej kratce, zawrze w niej taki dopisek lub znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu. Tzw. zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) – czytamy. PKW apeluje do wyborców, by nie zamazywali jednolicie całych kratek do głosowania, bo w takiej sytuacji komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy pod spodem znajduje się znak „X”, co może skutkować uznaniem głosu za nieważny.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza rozpoczęła się już dobę przed wyborami. To czas od zakończenia kampanii wyborczej do rozpoczęcia głosowania i ma być dla wyborców szansą na zastanowienie się nad tym, na kogo oddadzą swój głos. Podczas tegorocznych wyborów samorządowych cisza wyborcza rozpoczęła się już o północy z piątku na sobotę. W tym czasie kandydatów, dziennikarzy oraz obywateli obowiązują przepisy przewidziane w kodeksie wyborczym.

Już wiadomo, że nie obyło się bez naruszeń ciszy wyborczej. Z informacji podawanych przez policję wynika, że do soboty 20 października do południa, odnotowano 37 zgłoszeń o „incydentach związanych z wyborami”.

Wieczór wyborczy w serwisie Wprost.pl

Wyniki głosowania w poszczególnych miastach, sondaże exit polls, najświeższe doniesienia ze sztabów i komentarze – zapraszamy na wieczór wyborczy NA ŻYWO w portalu Wprost.pl od godz. 20:45.

