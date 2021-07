Tragedia na Mazurach. Nie żyją dwaj 18-letni turyści

O tragedii na jeziorze Świętajno informuje Polska Agencja Prasowa. Jak czytamy, trzech nastolatków z Mazowsza przyjechało nad jezioro w celach turystycznych. Wyjazd zakończył się jednak dramatycznie. We wtorek wieczorem 18-latkowie poszli popływać. Do wody weszło dwóch z nich, trzeci został na brzegu. To właśnie on zaalarmował policję o tym, że jego koledzy nie wypłynęli z wody. Jak wskazywał, zaniepokoił się, że koledzy długo nie wychodzą z wody i zaczął się zastanawiać, czy chłopcy na pewno potrafią dobrze pływać.

Tragiczny finał poszukiwań. Nie żyją dwaj młodzi mężczyźni

Jak się jednak okazało, cała sytuacja zakończyła się tragicznie. Ciało pierwszego z nastolatków znaleziono chwilę po rozpoczęciu akcji poszukiwawczej. Ciało drugiego młodego mężczyzny znaleziono później, ok. 30 metrów od brzegu na głębokości czterech metrów. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczytnie.

