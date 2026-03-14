Gigantyczny pożar na Mazowszu. Ogień wciąż się rozprzestrzenia

Od kilku godzin trwa intensywna akcja strażaków, którzy gaszą ogromny pożar w miejscowości Podgać (powiat wyszkowski). Ogniem początkowo objęta była jedynie łąka, ale teraz – za sprawą silnego wiatru – pożar rozprzestrzenił się na pobliski las. Jak zaznaczają służby, obszar pożaru wciąż się zwiększa. Sytuacja jest poważna, bowiem jak dotąd pożar strawił już około 15 hektarów łąk oraz 5 hektarów lasu.

Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, pierwszy sygnał do służb w tej sprawie wpłynął o godzinie 10:17. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej, które starają się opanować żywioł i powstrzymać jego dalsze rozprzestrzenianie.

Jak podaje TVN Warszawa, gęsty dym unoszący się nad miejscem pożaru widać nawet z odległości kilkunastu kilometrów. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Strażacy walczą z żywiołem. Ogień wciąż się rozprzestrzenia

Do działań gaśniczych skierowano spore siły straży pożarnej. Na miejscu pracują strażacy z Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej w Wyszkowie oraz druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatów wyszkowskiego, wołomińskiego i węgrowskiego.

Jak podał z kolei portal „Nowy Wyszkowiak” w akcji uczestniczy obecnie około 80 strażaków oraz 21 wozów pożarniczych.

Ze względu na rozległy teren objęty ogniem oraz trudne warunki, do gaszenia pożaru kierowane są kolejne zastępy. Strażacy skupiają się przede wszystkim na zatrzymaniu rozprzestrzeniającego się ognia. Próbują też ochronić przed nim kolejne fragmenty lasu i sprawić, by pożar nie pochłonął pobliskich terenów.

Jak w rozmowie z TVN Warszawa powiedział starszy kapitan Daniel Wachowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, „sytuacja nie jest opanowana”. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a służby na bieżąco monitorują rozwój sytuacji.

