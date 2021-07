Uczestniczka „Top Model” nie chce w Polsce „żydostwa i LGBT.” Marki zrywają współpracę

Konfederacja prowadzi od kilku dni akcję „Wakacje z Konfederacją” w ramach której posłowie odwiedzają popularne miejscowości turystyczne i zachęcają do popierania ugrupowania. Na partyjnych profilach w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym jedna ze zwolenniczek Konfederacji tłumaczy, dlaczego uważa to ugrupowanie za najlepsze.

Samuela Górska popiera Konfederację

– Dlaczego popieram Konfederację? Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu. Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność – mówi.

Słowa modelki wywołały falę oburzenia. – Nie bądź jak ta pani. To, co mówi ta pani, nazywa się nietolerancja. Zawsze mnie zastanawia, co siedzi w głowach takich osób. Pozdrawiam jej agencję modelek oraz firmy, które z nią współpracują – skomentowała Karolina Korwin-Piotrowska. – Nie dowierzam, nie pojmuję, nie da się nie zareagować. Napisałam to na story i napisze tu: wstyd – dodała Julia Kuczyńska.

Marki zrywają współpracę z Samuelą Górską

Na skandaliczny filmik zareagowały także firmy, które współpracowały z modelką. Marka Kossie podkreśliła, że „od zawsze sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji związanej z płcią, orientacją seksualną, pochodzeniem czy też narodowością” i zapewniła, że nie będzie dalej pracować z Samuelą Górską.

W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele marek Be In Top, Kubota oraz Le PRIVE. – Cholernie ciężko i przykro słuchać, że ktoś cię nie chce w kraju, w którym żyjesz. Na swoim profilu nie mam już żadnych zdjęć z osobą, której słowa bardzo mnie dotknęły. Strasznie mi przykro, że w XXI wieku, w środku Europy, dzieją się takie rzeczy – dodał projektant Sieradzky.

Samuela Górska – kim jest?

Samuela Górska pracuje jako modelka. Była uczestniczką czwartej edycji programu „Top Model”, w którym brała udział jako 20-latka. Z show odeszła jeszcze przed pierwszą sesją zdjęciową tłumacząc się problemami zdrowotnymi. Obecnie jest zaręczona z innym uczestnikiem „Top Model” – Rafałem Torkowskim.

