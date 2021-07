Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz nie żyje. Kondolencje Trzaskowskiego

31 lipca 2021 roku, w swoim domu w Warszawie o godz. 12.39, zmarł Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. O tragedii poinformował opiekun „Dudusia” Piotr Cholewiński, który był przy Nim w godzinę śmierci – podaje profil Jazz Forum na Facebooku. Jerzy Matuszkiewicz miał 93 lata.

Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz nie żyje

Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz to legendarny muzyk jazzowy, saksofonista, kompozytor muzyki do seriali i filmów z czasów PRL-u, m.in. do „Klossa”, „Czterdziestolatka”, „Wojny Domowej”, „Janosika”, „Jak Rozpętałem II Wojnę Światową”, „Życia na Gorąco”, „Alternatywy 4”. Urodził się w Jaśle, wychowywał we Lwowie, a po wojnie przeniósł do Krakowa. Jerzy Matuszkiewicz to również klarnecista oraz założyciel i lider zespołu Melomani.

„Duduś” miesiąc temu został odznaczony przez Polską Akademię Filmową nagrodą Orła za osiągnięcia życiowe. W 2008 r. Jerzy Matuszkiewicz otrzymał Złotego Fryderyka, był też odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. „Duduś” był też odznaczony Srebrnym i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Rafał Trzaskowski żegna legendę jazzu

Kondolencje w związku ze śmiercią Jerzego Matuszkiewicz złożył m.in. Rafał Trzaskowski. Polityk ujawnił, że „Duduś” był przyjacielem jego rodziców. „Życzliwy i prostolinijny, uczył nas jeździć na nartach starym dostojnym stylem” – wspomina prezydent Warszawy. Odnosząc się do osiągnięć Jerzego Matuszkiewicza Trzaskowski napisał, że „ma wrażenie, że prawie wszystkie znane nam filmowe szlagiery napisał właśnie On”.