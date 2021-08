Ataki antyszczepionkowców pod lupą śledczych. Jest ruch prokuratury

Przypomnijmy, że działania prokuratury związane są z ostatnimi atakami na tle antyszczepionkowym. Jeden z nich miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek 2 sierpnia. Podpalono wówczas mobilny punkt szczepień na Rynku Solnym w Zamościu i budynek powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przy ulicy Peowiaków. Zniszczone zostało wnętrze kontenera, gdzie był mobilny punkt szczepień oraz jedno z pomieszczeń w siedzibie sanepidu. Sprawca nadal jest poszukiwany.

Prokuratura wkracza do akcji

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że wystąpił do ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z prośbą o objęcie specjalnym nadzorem prokuratorskim tego typu spraw związanych z atakami antyszczepionkowców. Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński pytany przez PAP o te doniesienia, poinformował, że „Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej już kilka tygodni temu skierował do wszystkich prokuratur regionalnych w całej Polsce pismo wskazujące na konieczność podejmowania zdecydowanych działań procesowych przeciwko osobom, które dopuszczają się przestępstw wobec lekarzy realizujących Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19”.

Jak dodał, trwa kwerenda wszystkich postępowań dotyczących przestępstw popełnianych na szkodę lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego realizujących szczepienia. – Informacje te będą wykorzystane do opracowania dodatkowych zaleceń oraz wytycznych mających na celu szybkie i skuteczne ściganie sprawców takich przestępstw – powiedział Łapczyński.

Antyszczepionkowe ataki w różnych miejscach w Polsce

W środę Komendant Główny Policji poinformował, że wydał polecenie objęcia całodobową ochroną mobilnych punktów szczepień oraz doraźną wszystkich pozostałych punktów szczepień. Atak na placówki w Zamościu nie jest pierwszym tego typu zdarzeniem w Polsce. W jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim 25 lipca doszło do awantury pomiędzy grupą osób, która chciała wejść do placówki, a jej pracownikami. Interweniowała policja, zatrzymano dwie osoby. Z nagrań, które opublikowano na Twitterze, wynika, że na teren punktu chciały wejść osoby z logiem organizacji „Polskie Żółte Kamizelki”, która przedstawia się jako grupa ludzi walczących o wolność i stawiających opór „bezprawiu rządu i policji”. Na profilach w mediach społecznościowych publikuje m.in. informacje zniechęcające do szczepień przeciw COVID-19.