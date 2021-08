Rząd przyjął ważny dokument. Zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych

Podczas posiedzenia Rady Ministrów rząd przyjął projekt noweli ustawy o transporcie drogowym. Celem jest dostosowanie polskiego prawa do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Niektóre przepisy zaczną obowiązywać w innych terminach.

Szkolenia on-line dla kierowców zawodowych. Rząd przyjął dokument

Najważniejsze zmiany dotyczą szkoleń on-line dla zawodowych kierowców. Kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe będzie można odbyć za pomocą e-learningu. W celu ograniczenia potencjalnych nieprawidłowości z takiej formy będzie można skorzystać dopiero po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy.

Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry wykładowej. Z e-learningu będzie mógł korzystać jedynie sprawdzony ośrodek, który działa nieprzerwanie od kilku lat. Takie rozwiązanie ma zapewnić, że szkolenia będą prowadzone w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Zajęcia nieobjęte e-learningiem będą musiały zostać przeprowadzone tradycyjną metodą.

Rozwiązana przyjęte przez Radę Ministrów w projekcie noweli ustawy o transporcie drogowym

W noweli znalazło się również szereg innych rozwiązań. Podniesiona ma zostać efektywność szkolenia kierowców związanych z przewozem drogowym. Celem jest wyeliminowanie fikcyjnego stwierdzania obecności kierowców w dokumentacji szkoleniowej.

Do kursu i szkolenia będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego wydawany przez starostę albo prezydenta miasta na prawach powiatu. Po zakończeniu kursu i szkolenia kierownik będzie uzupełniał profil kandydata na kierowcę. Zmiany obejmą również raportowanie o rozpoczętych i przeprowadzonych kursach oraz szkoleniach.

Nowy dokument w postaci karty kwalifikacji kierowcy

Ustanowiony zostanie nowy dokument dla kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy, bo nie mieszkają w Polsce. Będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy. W przyjętym przez rząd dokumencie uproszczono i zwiększono też przejrzystość zasad przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego. Jedno z takich rozwiązań zakłada przeniesienie przeprowadzania testów od wojewodów do WORD-ów.

Wprowadzono również możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej, jeśli wojewoda stwierdzi, że świadectwo zostało wydane niezgodne ze stanem faktycznym. M.in. te dane znajdą się teraz w centralnej ewidencji kierowców. Kolejne wprowadzone rozwiązanie dotyczy ułatwienia w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców poprzez zwolnienie ich z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

