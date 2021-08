Elbląg. Jechał pociągiem, zapomniał jak się nazywa i skąd pochodzi. Policja prosi o pomoc

Jak czytamy w policyjnym komunikacie, 16 sierpnia mężczyzna ze zdjęcia podróżował pociągiem relacji Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna. Podczas kontroli okazało się jednak, że mężczyzna jest całkowicie zagubiony – nie wie, kim jest i skąd pochodzi.

Policja publikuje zdjęcie mężczyzny i prosi o pomoc w ustaleniu jego personaliów

Policja publikuje wizerunek mężczyzny i podaje jego rysopis. Mężczyzna ten ma około 30-35 lat, wzrost około 170 cm, jest normalnej budowy ciała, ma krótkie włosy koloru czarnego, na twarzy krótki zarost. W chwili odnalezienia go w pociągu ubrany był w białą koszulkę polo z napisem „Adidas”, czarne spodnie dresowe z białymi paskami i napisem „Adidas”, czarne buty, miał również czarny plecak z napisem „VANS OF THE WALL”.

"Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat ww. mężczyzny o kontakt – numer telefonu alarmowego 997 lub 112, 47 734 19 00 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl" – apeluje policja.

