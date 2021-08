Ucieczka z Afganistanu. W czwartek w Warszawie wylądował kolejny samolot z uchodźcami

Tym razem do Warszawy przywiózł Afgańczyków Embraer Polskich Linii Lotniczych Lot. To maszyna, która wystartowała z lotniska w Tbilisi w Gruzji, gdzie czekały na transport osoby ewakuowane wcześniej z Kabulu. To kolejny i bynajmniej nie ostatni z lotów, które mają ewakuować z Kabulu osoby współpracujące z polskim wojskiem i urzędnikami.

W środę 18 sierpnia wieczorem do Polski przybył Boeing Dreamliner 787, wysłany przez LOT do Uzbekistanu po odbiór uchodźców z terenu Afganistanu. Wielka maszyna przywiozła do Polski grupę uciekinierów, którą z Kabulu ewakuowały trzy wojskowe samoloty.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że w Kabulu przebywa jeszcze jedna obywatelka Polski. To dziennikarka, Jagoda Grondecka, która zapowiedziała, że opuści stolicę Afganistanu w czwartek.

Ewakuację ludności cywilnej z Kabulu rozpoczęto po tym, jak miasto zajęły bojówki Talibów, którzy po ucieczce afgańskich władz, kontrolują już niema cały kraj. Wielu byłych współpracowników USA i międzynarodowej koalicji obawia się zemsty i prześladowań ze strony nowej władzy. O strachu głośno mówią kobiety, przerażone wizją rządów religijnych radykałów.

