Wniosek do prokuratury ws. Niedzielskiego. „Minister śmierci i choroby”

Konfederacja zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Adama Niedzielskiego. Dokument miał wpłynąć w czwartek. Grzegorz Braun, argumentując wniosek, mówił o publicznym nawoływaniu do przestępstwa oraz o groźbach karalnych. Polityk wspomniał o tym, że „ryba psuje się od głowy”, a szefa resortu zdrowia nazwał „ministrem śmierci i choroby”.

Sprawa dotyczy szczepień przeciwko koronawirusowi. Niedzieli zapowiedział, że ewentualne restrykcje związane z czwartą falą pandemii COVID-19 nie obejmą osób, które są zaszczepione. Braun wspomniał w tym kontekście o dyskryminacji i segregacji. Podkreślił, że według konstytucji wszystkie osoby są równe wobec prawa. – Nie zmienią tego żadne bezprawne zarządzenia – zaznaczył poseł Konfederacji.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Konfederacja krytykuje Adama Niedzielskiego

Jacek Wilk ocenił, że działania polskiego rządu to „realizacja skompromitowanego wariantu francuskiego”. Zarzucił ministrom, w tym Niedzielskiemu, że ich postępowania są wbrew wyrokom sądów i wiedzy medycznej. Krystian Kamiński stwierdził, że „minister zdrowia napuszcza jednych Polaków na drugich”. – Zaszczepionych na niezaszczepionych, tych co chodzą w maseczkach na tych, co tego nie robią. To powoduje chaos społeczny, który do niczego nie prowadzi – skomentował.

Polityk nazwał Niedzielskiego „ministrem COVID-u”. Dodał, że nie tylko powinien odejść, ale też nie powinien nigdy obejmować stanowiska ministerialnego. Konfederacja podkreśliła, że „będzie się sprzeciwiać bezprawiu rządu”. Partia zapowiedziała „marsz przeciwko segregacji sanitarnej” w Toruniu. Ugrupowanie zapewniło, że będą kolejne protesty przeciwko „polityce lockdownu i segregacji obywateli”.

Czytaj też:

Deklaracja Adama Niedzielskiego. „Restrykcje nie dotkną zaszczepionych”