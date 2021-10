Krystyna Pawłowicz na inauguracji roku na UW. „Zostałam wybuczana”

W piątek w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbywała się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021/2022. Uczelniane wydarzenie uświetniła obecność znanych gości, w tym wiceministów czy sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz. Była posłanka PiS nie mogła jednak liczyć na ciepłe przyjęcie, o czym sama napisała.

„Wczoraj na uroczystości inauguracji roku akademickiego na moim Uniwersytecie Warszawskim, przy powitaniu przedstawiciela Prezesa TK, zostałam przez tylne rzędy Auditorium Maximum wybuczana i „wystukana” na pulpitach ław. Jego Magnificencja Rektor zachwalał potem panujące /?/ na UW poszukiwanie prawdy i tolerancję…” – relacjonowała Pawłowicz.

Zakłócone wystąpienie szefowej gabinetu prezydenta

Sędzia TK nawiązała też do zakłócenia wystąpienia szefowej gabinetu prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Gdy tylko prezydencka minister zaczęła czytać list od Andrzeja Dudy, przerwały jej odgłosy z sali. „Na granicy umierają ludzie”, „Żaden człowiek nie jest nielegalny!” – słychać było kobiety krzyk. Sytuację usiłował uspokoić rektor Alojzy Nowak, apelując do młodych ludzi, by pozwolili przedstawicielce głowy państwa przemawiać. – Przedstawiliście swoje opinie, swój pogląd i bardzo wam dziękuje i pozwólcie pani minister dokończyć – mówił między innymi rektor.

Pawłowicz: Rektor zachęcił bojówkę

Jego postawa nie spodobała się Pawłowicz, czemu dawał wyraz na Twitterze. Sędzia TK relacjonowała, że wystąpienie zakłóciły „dwie osoby lewacko podobne”. „Rektor ZACHĘCIŁ bojówkę do przedstawienia żalów. Gdy już wywrzeszczeli obelgi, wyszli sobie. Rektor NIE przeprosił przedstawicielki prezydenta Andrzeja Dudy za to” – opisywała Pawłowicz. W jej ocenie organizacja inauguracji przez władze uczelni „nie odpowiadała randze UW”.

