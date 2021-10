Przewodniczący Episkopatu apeluje o pomoc migrantom. „Da się połączyć z obroną granic”

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wydał apel ws. pomocy humanitarnej dla migrantów. Komunikat związany jest z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej i z obchodzonym niedawno 107. Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. Abp Gądecki podkreśla, że te wydarzenia stały się dla niego „stosowną okazją do ponownego przypomnienia chrześcijańskich zadań w stosunku do przybyszów i szukania rozwiązań służących dobru wspólnemu”.

„ Jako chrześcijanie musimy być bowiem przekonani, że prawo i obowiązek obrony granic państwowych daje się pogodzić z niesieniem pomocy ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji »bez wyjścia« jako zakładnicy geopolitycznych rozgrywek niektórych polityków ” – pisze Przewodniczący KEP.

Abp Gądecki przypomniał słowa Jezusa: „byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” (Mt 25,35), podkreślając, że zachowują one ważność „w każdym czasie i w każdych historycznych okolicznościach”.

„Pomoc medyczna i humanitarna dla migrantów powinny stać się priorytetem”

Jednocześnie hierarcha wezwał do działania zarówno instytucje państwowe, jak i kościelne.

„ Wrażliwość na los ludzi przybywających do naszego kraju, jak również pomoc medyczna i humanitarna dla migrantów, powinny stać się priorytetem działań zarówno instytucji państwowych, jak i pozarządowych, w tym również Kościołów i wspólnot religijnych ” – czytamy w apelu. „ Niezbywalna godność każdego człowieka, bez względu na jego status, pochodzenie czy wyznanie oraz prawo miłości braterskiej przynaglają nas do niesienia im pomocy. Humanitarna wrażliwość jest bowiem przejawem naszego człowieczeństwa ” – dodał abp Gądecki.

Przewodniczący KEP przypomniał też słowa papieża Franciszka, który mówił w 2014 roku, że „migranci i uchodźcy nie są pionkami na szachownicy ludzkości. Są to dzieci, kobiety i mężczyźni, którzy opuszczają bądź są zmuszeni do opuszczenia swoich domów z różnych powodów, którzy mają takie samo słuszne pragnienie, by umieć więcej, by mieć więcej, ale przede wszystkim, by więcej być”. „Respektując państwowe i międzynarodowe prawodawstwo, jesteśmy zobowiązani do dania im odpowiedzi na to pragnienie” – podkreślił abp Gądecki.

Duchowny stwierdził również, że władze mają obowiązek wykrycia potencjalnego zagrożenia ze strony osób usiłujących przekroczyć granice państwowe, ale nie można przy tym „stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzących uogólnień, że »każdy uchodźca to potencjalny terrorysta«”.

Abp Gądecki: Kościół deklaruje gotowość włączenia się w poszukiwanie rozwiązań

Abp Gądecki podziękował za służenie ludziom w potrzebie Caritas Polska, służbom państwowym, Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu, lokalnym społecznościom, organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym. „ Sprawa tej wagi wymaga ogólnospołecznej mobilizacji i solidarnego zaangażowania. Każda pomoc udzielona ludziom znajdującym się w potrzebie jest cennym świadectwem braterstwa i solidarności ” – podkreślił hierarcha.

Zapowiedział też, że Kościół katolicki w Polsce „ deklaruje gotowość włączenia się w poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań, które – mieszcząc się w ramach porządku prawnego – służyć będą szeroko rozumianemu dobru wspólnemu ”.

Abp Gądecki zaapelował o tworzeni korytarzy humanitarnych, o których wielokrotnie mówił w ciągu ostatnich lat.

„ Chcę więc zaapelować o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych, których gotowość koordynacji od 2016 r. deklaruje Caritas Polska. Ten sprawdzony już w innych państwach mechanizm pozwala w bezpieczny, w pełni kontrolowany sposób nieść konkretną pomoc najbardziej potrzebującym ofiarom wojen i prześladowań ” – czytamy.

„ Dziękując za pomoc okazaną Afgańczykom kilka tygodni temu, dziś apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy służbę i pomoc cudzoziemcom przybywającym do Polski potraktowali jako szansę na praktykowanie miłości bliźniego, która jest kamieniem węgielnym naszej wiary. Każdy z nas może i powinien stać się w swoim środowisku promotorem międzyludzkiej solidarności ” – wezwał Przewodniczący KEP. „ Proszę więc wszystkich o modlitwę za uchodźców i migrantów, ale także za nas samych, abyśmy umieli mądrze, w duchu chrześcijańskiego braterstwa, odpowiedzieć na to coraz bardziej wymagające wyzwanie ” – dodał, kończąc swój apel modlitwą franciszkańską.

