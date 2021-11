Migrantka urodziła dziecko tuż po przekroczeniu granicy z Polską. Wiadomo, co się z nimi stało

Straż Graniczna informowała 20 października, że jej funkcjonariusze z Kuźnicy podczas patrolu w miejscowości Czepiele trafili na grupę cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się do Polski. Wśród cudzoziemców była zakrwawiona kobieta, która leżała na śpiworze. Okazało się, że chwilę wcześniej urodziła dziecko. Matka z noworodkiem trafili do szpitala.

Granica polsko-białoruska. 24-latka urodziła dziecko w lesie pod Kuźnicą

Kobieta z dzieckiem trafili pod skrzydła Fundacji Dialog. Chłopiec dostał imię Daniel. 24-letnia matka i jej syn opuścili szpital po tygodniu. Okazało się, że kobieta razem ze swoim mężem i córką chcieli dostać się do Niemiec, gdzie od kilku lat mieszka ojciec mężczyzny i jego rodzeństwo. Granicę polsko-białoruską przekroczyli przy drugiej próbie. „Przez osiem dni walczyli o przetrwanie” – zaznaczyła Fundacja Dialog.

„Fakt” poinformował, że obecnie cała rodzina jest w Niemczech, pod opieką ich bliskich, gdzie rozpoczną nowe życie. Migranci nie chcieli zostać w Polsce, mimo że mogli starać się o azyl. Jak tłumaczyli, nie mają tu nikogo i nie znają żadnego języka obcego.

Kurdowie uciekli w poszukiwaniu lepszego życia. Celem były Niemcy

24-latka i jej mąż są jezydami, a wyznawcy tej religii są prześladowani przez radykalistów. Zanim kurdyjska rodzina trafiła na polsko-białoruską granicę przebyła długą trasę. W połowie września rodzina wyruszyła z irakijskiego pogranicza, gdzie przez sześć lat mieszkała w namiotach. Następnie Kurdowie dotarli do Bagdadu, stamtąd do Armenii i potem samolotem do Mińska.

Czytaj też:

Marianna Schreiber jedzie na granicę. Chce pomagać uchodźcom