Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. PAP: Są nowe sankcje

Powołując się na unijne źródła, PAP informuje, że ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli sankcje wobec Białorusi obejmujące osoby i podmioty odpowiedzialne za kryzys migracyjny.

Kryzys na granicy. Jakie sankcje czekają Białoruś?

O możliwych rozstrzygnięciach informowała wcześniej korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka. Z jej doniesień wynikało, że zakazem wjazdu do Unii i zablokowaniem europejskich kont miało być ukaranych kilkanaście osób. W przypadku kilkunastu firm miały zostać zamrożone aktywa na terenie UE. Wśród firm objętych sankcjami mają być m.in. linie lotnicze Belavia, które był wykorzystywane do przewożenia migrantów. W przypadku nałożenia sankcji, białoruskie linie lotnicze stracą możliwość leasingowania samolotów od firm z Europy, co poskutkuje utratą znacznej części ich floty.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie sankcji na poziomie Rady Unii Europejskiej, co ma stać się prawdopodobnie w czwartek. Będzie to piąty pakiet sankcji wymierzonych w białoruski reżim.

