Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Kolejne informacje z ministerstwa edukacji

We worek rano w rozmowie z Polsat News najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa przekazał Waldemar Kraska. Minionej doby potwierdzono 11 670 nowych przypadków koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarły 433 osoby.

W związku z trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, o możliwości wprowadzenia nowych obostrzeń w poniedziałek mówił Adam Niedzielski. Czy wśród restrykcji znajdzie się zdalne nauczanie? Wiele wskazuje na to, że nie.

Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Powrót do szkół 10 stycznia

Przypomnijmy, że zdalne nauczanie we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostało wprowadzone w poniedziałek 20 grudnia. Zgodnie z założeniami rozporządzenia uczniowie powinni wrócić do szkół 10 stycznia. I wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. Kolejni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki od kilku dni zgodnie podkreślają, że powrót do szkół nie jest zagrożony.

– Zapewne za kilka tygodni i do nas dotrze w znacznej mierze wariant omikron, natomiast 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości – zaznaczył we wtorek w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski.

Podobne stanowisko w weekend zajął szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. – Nie przewidujemy scenariusza przedłużenia nauki zdalnej, więc 10 stycznia wszyscy wracają do nauki stacjonarnej, która jest potrzebna jak tlen – deklarował.

Ferie zimowe 2022 zagrożone? Rzymkowski rozwiewa wątpliwości

Wiele pytań wywołuje również zbliżający się termin rozpoczęcia ferii zimowych 2022. Ministerstwo uspokaja. Nie ma planów zmiany dat zimowej przerwy od nauki. Oznacza to, że uczniów i nauczycieli nie czeka scenariusz, do jakiego doszło przed rokiem, kiedy to ferie zimowe w całym kraju odbywały się w tym samym czasie.

– Jest to niezwykle trudne, aby w tym momencie dokonywać zmian w kalendarzu szkolnym. Sytuacja w ubiegłym roku była zupełnie inna, od początku zaplanowano, by odbyły się w jednym terminie – przekazał Rzymkowski i podkreślił, że ministerstwo nie ma dużo czasu na zmiany, dlatego „tego typu zmiany nie wchodzą w grę” .

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ferie zimowe 2022 powinny odbyć się w czterech turach:

17 – 30 stycznia 2022 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia – 6 lutego 2022 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

14 – 27 lutego 2022 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

