300 zł od prezydenta Andrzeja Dudy? KNF ostrzega przed działaniem oszustów

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego ostrzega internautów przed niebezpieczną stroną. Oszuści oferują na niej rzekomy zwrot 300 złotych za szczepienie przeciwko COVID-19. W rzeczywistości celem jest wyłudzenie danych bankowych. Chodzi o stronę o adresie gov.pl-covid[.]pl – informuje CSIRT KNF.

Wygląd strony jest łudząco podobny do rządowych witryn. Dla uwiarygodnienia użyto używanego przez państwowe instytucje napisu „gov.pl” oraz polskiego godła. „Odbierz 300 zł za szczepienie od Prezydenta Andrzeja Dudy” – widnieje na stronie. Pieniądze, które oferują oszuści, mają pochodzić z programu „Wsparcie”, który miał być uruchomiony 12 stycznia.

Rzekomą gotówkę mają otrzymać „wszyscy Polacy, którzy przeszli pełen cykl szczepienia”. W tym celu zamieszczono podstronę, która ma „weryfikować obywateli za pośrednictwem polskich banków”. Po wprowadzaniu loginu i hasła do banku internetowego oraz wprowadzeniu kodu internauta ma otrzymać pieniądze. Nie należy tego robić, bo oszuści będą mogli ukraść nasze oszczędności.

W rzeczywistości adres prawdziwej rządowej strony to gov.pl/web/koronawirus. Mimo toczącej się debaty w Polsce i propozycji niektórych polityków opozycji prezydent ani rząd nie wypłaca pieniędzy za zaszczepienie się przeciwko COVID-19. To kolejna próba oszustów, którzy chcą wykorzystać dane do kont bankowych. Wcześniej oferowali rzekome „500 złotych za wypełnienie ankiety o szczepieniach”.

