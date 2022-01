Nieletnia córka byłego szefa CBA ofiarą cyberataku. Nowe informacje

Paweł Wojtunik poinformował kilka dni temu w mediach społecznościowych, że „ktoś podszywa się pod jego nieletnią córkę i rozsyła mailem wulgarne groźby karalne do różnych urzędników”. „Wykorzystywanie dzieci do tak niecnych prowokacji to moralne dno” – dodał były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Twitterze.

We wtorek 19 stycznia Paweł Wojtunik był gościem Rozmowy Piaseckiego TVN24, gdzie opowiedział o szczegółach zajścia. Jak się okazuje, nie doszło do bezpośredniego włamania na maila 15-letniej córki Wojtunika, a do podszycia się pod tożsamość nieletniej. Ktoś stworzył adres łudząco podobny do adresu, którym posługuje się 15-latka i rozesłał wiadomości, w których zawarł groźby karalne.

Jak doprecyzował Wojtunik, w treści maili znajdowały się nawet groźby śmierci. Wiadomości rozsyłano do lokalnych urzędników i policjantów z miejscowości, z którymi kojarzona jest rodzina Wojtuników. Jak dodał były szef CBA, wiadomości miały ponadto wydźwięk antyszczepionkowy. – To niegodziwe i obrzydliwe – podsumował Paweł Wojtunik.

Żona Krzysztofa Brejzy i córka Romana Giertycha ofiarami cyberataków

Podobne sytuacje miały także miejsce w przypadku innych osób. Krzysztof Brejza poinformował, że z telefonu jego żony rozsyłane są wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych w całej Polsce. „Zmasowany cyberatak na naszą rodzinę, prowokacja, użycie wielkich sił, żeby nas zdyskredytować. Nie zastraszycie nas” – zapewniał senator.

Taka sytuacja dotknęła również córki Romana Giertycha, o czym adwokat poinformował na Twitterze. „Policja poinformowała mnie, że ktoś, używając numeru telefonu mojej córki, rozsyła alarmy bombowe. Zemsta za ujawnienie afery Pegasusa coraz bardziej prawdopodobnym motywem sprawców” – podkreślił.

