Kilka dni temu głośno komentowana była grafika, która posłużyła portalowi tvp.info do zobrazowania newsa o sytuacji na Atlantyku. Sposób połączenia dwóch fotografii nie przypadł do gustu wielu internautom. „Jeżeli to jest potencjalne ogłoszenie o pracę dla grafika, to się zgłaszam. Mimo iż nie jestem w tym dobry, to przynajmniej ładnie wytnę tło w gimpie”, „Jak szukacie grafika, to za 1000 zł wam to ogarnę”, „Nie potrzebujecie nowego grafika do pracy u Was ?” – czytamy w komentarzach.

Do dyskusji postanowił włączyć się również poseł Konfederacji. „Gdy szukali grafika komputerowego, a ty trochę nakłamałeś w CV. Miłego dnia” – napisał Artur Dziambor. Po pewnym czasie poseł opublikował kolejny wpis. „Mamy to! Patrzcie, co się porobiło! Pewności nie mam, ale moim zdaniem, to ktoś dziś z roboty wyleciał. Oj, nie potrafią niektórzy docenić sztuki przez duże SZ, nie potrafią!” – czytamy. Do wpisu poseł dołączył dwa screeny. Widać na nich ten sam tekst, ale z różnymi zdjęciami.

twitter

Burger King Polska „trolluje” TVP Info. Poszło o słynną już grafikę

Drugie życie tematowi dał wpis Burger King Polska na Facebooku, który został opublikowany w piątek 18 lutego. „Nowy grafik na pokładzie” – brzmi jego treść. Do wpisu został dołączony obrazek z napisem: „Grafik wymyślił burgera. Co o nim myślicie?”.

Na obrazku nie widać jednak burgera, który – jak to zwykle bywa – ma między pieczywem poukładane różne składniki jeden na drugim. Co dostaliśmy w zamian? Poszczególne elementy zostały w niechlujny sposób wkomponowane w grafikę wraz z białym tłem. Post, który opublikował Burger King, ma już kilkadziesiąt komentarzy. „Przyszedł do was z TVP Info?” – zapytał jeden z internautów. „Nie pytaj” – czytamy w odpowiedzi Burger Kinga.

facebook