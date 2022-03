Andrzej Duda wraz z żoną z wizytą w Watykanie. Tematem rozmowy z papieżem wojna na Ukrainie

Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą będą przez dwa przebywać z wizytą w Watykanie. Planowana jest audiencja i rozmowa polskiego prezydenta z papieżem Franciszkiem. Plan wizyty polskiej głowy państwa zakłada także rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolinem i spotkanie z szefem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa Gilbertem F. Houngbo – poinformowała Polską Agencją Prasową szefowa Kancelarii Prezydenta.

Grażyna Ignaczak-Bandych mówiła wcześniej w rozmowie z „Super Expressem”, że Duda podczas spotkania z Ojcem Świętym przedstawi mu „polskie stanowisko i punkt widzenia w kontekście wojny na Ukrainie”. – Mamy nadzieję, że je przyjmie – podkreśliła.

Wojna na Ukrainie jednym z tematów rozmowy pomiędzy Andrzejem Dudą i papieżem Franciszkiem

Szefowa Kancelarii Prezydenta wyjaśniała, że polska głowa państwa „jest rzecznikiem Ukrainy” i rządzi krajem, który „jest najbardziej zaangażowany w kwestie ukraińskie i wziął na siebie duży ciężar odpowiedzialności za uchodźców”. – Wszyscy wiedzą, że Polska jest głosem całego regionu – dodała.

Pojawiły się informacje, że Duda podczas wizyty we Włoszech zaprosi papieża Franciszka do Polski. Do naszego kraju uciekło sporo wiernych z Ukrainy. Z powodów bezpieczeństwa wizyta Ojca Świętego na Ukrainie jest mało prawdopodobna. Duchowny jest krytykowany za swój mocno dyplomatyczny język.

Z kolei pierwsza dama w ramach wizyty w Watykanie ma w planach odwiedzić Szpital pediatryczny Dzieciątka Jezus w Rzymie i spotkać się z córką prezydenta Włoch Laurą Mattarellą.

