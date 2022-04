Nie żyje Ludwik Dorn. Ostatnia rozmowa polityka z „Wprost”

Przypominamy rozmowę z Ludwikiem Dornem, przeprowadzoną 1 kwietnia, a opublikowaną na Wprost.pl 2 kwietnia.

O zapowiedziach rezygnacji z rosyjskich surowców

W ocenie Ludwika Dorna, „jeśli chodzi o gaz – mamy alternatywę, z ropą będzie trudniej, natomiast z węglem może być spory kłopot”.

– Znaczny wolumen importu to import przedsiębiorstw prywatnych, więc jak rząd zamierza na nie wpłynąć? To spółkom skarbu można coś narzucać. Dobrze by było, gdyby premier, podając daty, był mniej enigmatyczny jeśli chodzi o to, jak w praktyce ma wyglądać wprowadzenie embarga – mówił nam polityk.

O Tomaszu Grodzkim

Pytaliśmy Ludwika Dorna o czarę goryczy, którą przelała ostatnia wypowiedź Grodzkiego o tym, że rząd importując rosyjski węgiel i nie potrafiąc zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów, de facto finansuje zbrodniczy reżim Putina. Na głowę marszałka Senatu spadła lawina krytyki, również z jego obozu.

– I ja go krytykuję, bo takie słowa nie powinny paść. Złamał pewną zasadę minimalnej wewnętrznej solidarności. Nie ma usprawiedliwienia dla takiej postawy – oceniał Ludwik Dorn. W jego opinii, Grodzki stał się „gorącym kartoflem” w środowisku opozycji i „ciężko będzie się go pozbyć”.

– PO podchodzi do sprawy marszałka na zasadzie: Boli, śmierdzi, ale nie tykajmy tego, bo będzie jeszcze gorzej. Trzeba przetrwać tę burzę i trudno. Jeszcze długo Grodzki będzie się odbijał Platformie czkawką, bo prawda jest taka, że nie przysłużył się niczemu – podkreślał.

O Antonim Macierewiczu

10 kwietnia przypada dwunasta rocznica katastrofy smoleńskiej. Odnosząc się do wydarzeń z 2010 roku, Jarosław Kaczyński wyznał w Polskim Radiu: „nie ma wątpliwości, że był zamach”. Jak te słowa skomentował Ludwik Dorn?

– Nie ma śladu dowodu, że po stronie rosyjskiej czy polskiej istniało zaangażowanie polityczne, którego celem byłoby doprowadzenie do zamachu. Na tragedię złożyły się błędy popełnione przez obie strony. Tym, o czym można dyskutować, jest rozkład podziału odpowiedzialności – mówił były wicepremier.

– Jarosław Kaczyński przez parę lat milczał w sprawie zamachu, ale odkąd Rosja prowadzi wojnę przeciw Ukrainie, może już bez ogródek mówić o zamachu w Smoleńsku, choć nie powołuje się na żadne konkrety. Zdaje sobie sprawę, że nikt nie będzie bronił Rosji, więc może mówić, co chce. Pojawił się kontekst, który nadaje nowy ton każdej bredni. Ciekawe, czy wraz z „refluksem zamachowym” wróci narracja, że to był wspólny zamach Putina z Tuskiem, czy też pojawi się inna konstrukcja? – zastanawiał się były wicepremier.

O negocjacjach między Ukrainą a Rosją

Pytany o dalszy rozwój wojny w Ukrainie i możliwe scenariusze, Ludwik Dorn przyznawał, że „zdrowy rozsądek i reguły prowadzenia wojen, wskazywałyby na to, że poważnych negocjacji ze strony Rosji póki co nie będzie”.

– Tak długo jak strona rosyjska, na którymś froncie wojny z Ukrainą, nie odniesie zwycięstwa lub czegoś, co można określić mianem sukcesu, przełomu nie będzie. A jak widać Ukraińcy efektywnie się bronią. Sądzę, że racje mają ci, którzy przewidują koncentrację sił rosyjskich na odcinku południowo-wschodnim. Być może Putin chce zrealizować projekt przejęcia wschodniej Ukrainy i połączenia z nią Krymu, co dla Ukrainy byłoby trudne do zaakceptowania. Nawet jeśli po drugiej stronie stołu negocjacyjnego leżałyby gwarancje bezpieczeństwa, czy perspektywa członkostwa w UE - mówił Ludwik Dorn w rozmowie z "Wprost"”.

