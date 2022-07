Krystyna Pawłowicz skomentowała wpis internauty ze zdjęciem wiceministrów. Doczekała się riposty

W grudniu 2021 roku pojawiła się zaskakująca informacja o tym, że wiceminister finansów Piotr Patkowski oświadczył się ówczesnej wiceminister rozwoju Oldze Semeniuk. Para poznała się w Kancelarii Premiera, kiedy Patkowski był doradcą w gabinecie politycznym premiera a Semeniuk była jedną z najbliższych współpracowniczek szefa KPRM Michała Dworczyka.

Wiceministrowie kilka dni później podzieli się nawet pierwszych wspólnym zdjęciem. W kolejnych miesiącach nie mieli oporów przed opublikowaniem wspólnych fotografii. 18 lipca Semeniuk pochwaliła się w mediach społecznościowych zaproszeniami na ślub.

Zdjęcie Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego. Krystyna Pawłowicz odpowiada internaucie

Jeden z internautów umieścił na swoim profilu zdjęcie wiceministrów, które zostało opublikowane na początku lipca, kiedy para z wysokości trybun oglądała wyścigi konne na warszawskim Służewcu. „Delegacja Polskiej Agencji Kosmicznej na przylądku Canaveral” – skomentował użytkownik Twittera o nicku „Wujek w Wannie”. Wpis jest najprawdopodobniej nawiązaniem do Semeniuk, która od października 2021 r. jest przewodniczącą Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Internaucie odpowiedziała Krystyna Pawłowicz. „Sympatyczni ludzie, bez pretensji, normalni. A ty wuju wracaj z tego swego ‘przylądka’ nienawiści, do właściwej ci roboty, bo nie wyrobisz dniówki” – skomentowała sędzia TK. Była posłanka PiS dodała do tego zdjęcie ogłoszenia sprzed lat o treści: „Stacja przyjmie: jedną kobietę do pilnowania ustępów. Wynagrodzenie: ile wyrobi”. „Sędzia TK. Czy pani Krystyna Pawłowicz gardzi osobami sprzątającymi toalety?” – odpowiedział twitterowicz.

