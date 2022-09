Huczne otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. Pojawili się najważniejsi politycy PiS

Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego oraz uroczystego podniesienia polskiej flagi. Następnie rozbrzmiały syreny statków, które zgromadziły się na kanale. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Andrzej Duda.

Otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. „Polska zwycięża!”

– Z wielką przyjemnością i radością jako prezydent chcę ogłosić, że mimo trudnego położenia Rzeczpospolitej w tej części Europy, mimo wichrów wojen, które nas przyginały, mimo milionów strat i osobistych tragedii, mimo wszystkich przeciwności, mimo lat komunizmu, mimo tego co też działo się w ostatnich 30 latach, to Polska zwycięża! Tu na mierzei! – oświadczył prezydent. Duda podkreślił, że otwarcie inwestycji to „wielkie zwycięstwo Polski, patriotów, tych którzy rozumieją słowo suwerenność i jego znaczenie”.

– Jeszcze trochę pracy zostało, ale ten element najważniejszy jakim jest kanał umożliwiający przepłynięcie jest. Jest nowoczesny, wyposażony i już umożliwia działania żeglugowego i to jest wielkie zwycięstwo – wskazał prezydent.

„Chodziło o to, by symbolicznie ta droga była otwarta”

Duda odniósł się też krytyki inwestycji. – Od tego, by ładować wielkie statki mamy inne miejsca. Chodziło o to, by symbolicznie ta droga była otwarta. By nie pytać o zgodę kraju, który nie jest nam przyjazny. Kraju, któremu władze nie wahają się przed atakowaniem innych, co widzimy teraz na Ukrainie poddanej brutalnej rosyjskiej agresji – przekonywał. – Nie słuchajcie wszystkich tych, którzy liczą, że zbudowanie tego kanału, to były tylko zainwestowane pieniądze. Przekonacie się państwo, że to pieniądze, które się zwrócą poprzez wzrost cen ziemi, rozwój miast i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Będą zwracać się poprzez wzrost zamożności całej tej części kraju

Prezydent zwrócił uwagę, że otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną odbywa się w nieprzypadkowy dzień – 17 września, czyli w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r.

twitter

Kaczyński: Udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem

Następnie głos zabrał Jarosław Kaczyński. – Ten piękny i symboliczny dzień jest wynikiem woli dwóch rodzajów: woli, której inspiracją jest patriotyzm odnoszący się do państwa. Nie możemy być zależni, musimy sami decydować o własnych sprawach, o własnym terytorium, ale i patriotyzm lokalny. Tutaj te dwa patriotyzmy się zbiegły – mówił prezes PiS.

Lider partii rządzącej dziękował „ludziom, którzy robili wszystko, by to wielkie przedsięwzięcie było możliwe”. – Muszę przypomnieć nazwisko Jerzego Wilka. Siedzi tutaj również Leonard Krasulski, który przez wiele lat zabiegał, by ten kanał powstał – wskazał.

– Dzisiaj po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem (...). Potrafimy zrobić, to co zapowiedzieliśmy. Jesteśmy sprawczy – oświadczył Kaczyński. – Wierzę, że to początek czwartego portu Rzeczpospolitej. Wierzę, że to nowy impuls dla rozwoju tej ziemi. Przede wszystkim wierzę, że to kolejny akt tego, co było przez długie lata naszym marzeniem – by Polska była naprawdę niepodległa, naprawdę suwerenna, by była naprawdę silnym, poważnym, liczącym się państwem – powiedział prezes PiS.

Morawiecki: Zrywamy ostatnie pęta naszych zależności od ZSRR

Z kolei premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że w dniu 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę "zrywamy symbolicznie ostatnie pęta naszych zależności i uzależnienia od ZSRR, a później Rosji". – Wierzyliśmy, że morze jest wielką szansą RP, które daje nam niesamowite szanse rozwojowe. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną jest świadectwem woli, sprawczości, dążenia do Polski silnej, niezależnej i suwerennej – wskazał szef rządu.

Czytaj też:

Przekop Mierzei Wiślanej. Gróbarczyk: konieczne są dalsze inwestycje