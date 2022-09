Bąkiewicz wzywa Konfederację do usunięcia Brauna ze swoich szeregów. „Będzie to probierz waszej narodowej wiarygodności”

Przypomnijmy: w poniedziałek, 26 września, w Berlinie odbyło się spotkanie polityków skrajnie prawicowych ugrupowań z kilku krajów Europy. Zostało ono zorganizowane przez niemiecką partię AfD (niem. Alternative für Deutschland, pol. Alternatywa dla Niemiec).

„To efekt błędnych działań i błędnej polityki”

W spotkaniu, którego głównym tematem było zniesienie sankcji nałożonych na Rosję za napaść na Ukrainę, wziął udział m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Z jego ust padły szokujące słowa. Stwierdził m.in., że „konieczny jest powrót do normalności, a więc do stanu sprzed 24 lutego”.

– Z łatwością stwierdziliśmy, że łączy nas wiele rzeczy i że się zgadzamy, głównie co do problematyki dostaw energii. To nie jest żaden kryzys. To efekt błędnych działań i błędnej polityki nałożonej na nasze narody (...) Nie będzie żadnego życia, jeśli nie powrócimy do „business as usual” [ang. biznes jak zwykle – red.]. Nie chcemy znaleźć się w środku jakiejś międzykontynentalnej wojny każdego z każdym o wszystko – mówił Braun.

„Powinno być jednoznacznie potraktowane”

Poseł Konfederacji został ostro skrytykowany przez Roberta Bąkiewicza, prezesa stowarzyszeń „Marsz Niepodległości” oraz „Straży Narodowej”. Lider narodowców określił działania Brauna jako „akt wrogości wobec naszego kraju”.

„Grzegorz Braun wraz z niemieckimi przeciwnikami Ukrainy wezwał do zniesienia sankcji przeciwko Rosji. W obecnej sytuacji, gdy Rosja nie tylko prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, ale także zagraża bezpieczeństwu państwa polskiego, takie wezwanie jest sprzeczne z interesem narodowym, oraz powinno być jednoznacznie potraktowane jako akt wrogości wobec naszego kraju” – napisał Bąkiewicz na Facebooku.

Warto wspomnieć, że jedna ze wspomnianych wcześniej organizacji – „Straż Narodowa” – zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak informowaliśmy w czerwcu, na terenie siedziby organizacji w Otwocku znalazło schronienie kilkadziesiąt osób, które uciekły przez rosyjską agresją. Ponadto, środowisko Bąkiewicza pomagało uchodźcom na granicy i prowadziło zbiórki.

„Będzie to probierz waszej narodowej wiarygodności”

Na słowach potępienia się nie skończyło. Bąkiewicz zaapelował również do kierownictwa partii, której członkiem jest Braun, o usunięcie go ze swoich szeregów.

„Wzywam władzę Konfederacji, do usunięcia Grzegorza Browna z waszych szeregów. Będzie to probierz waszej narodowej wiarygodności” – dodał lider narodowców.

