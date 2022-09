„Wiadomości” TVP zaatakowały Sikorskiego. „Niestabilność emocjonalna, niejasne dochody”

W materiale Macieja Sawickiego wspomniano o dwóch silnych podwodnych eksplozjach, które doprowadziły do wycieku gazu z gazociągów Nord Stream. Przytoczono słowa m.in. szefa polskiego MSZ, który podkreślił, że nie można wykluczyć, iż problemy wokół Nord Stream 1 i 2 to „katastrofa spowodowana przez człowieka”. Zbigniew Rau dodawał, że nie można wykluczyć, że „wycieki z gazociągów Nord Stream są częścią wojny hybrydowej Rosji przeciwko NATO”.

Brudziński ostro o Sikorskim

„Chociaż coraz więcej wskazuje na to, że doszło do rosyjskiej prowokacji, Radosław Sikorski zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym zasugerował, że za całą akcją stoją Stany Zjednoczone” – powiedział dziennikarz TVP. Następnie widzowie mogli usłyszeć wypowiedź Joachima Brudzińskiego. – Pożyteczny idiota czy ruski agent? To pytanie pozostawiam otwarte. Mam nadzieję, że to tzw. alkotweet. Nie potrafię jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo nie mam żadnych dowodów, że za tym tweetem stoi coś więcej niż tylko alkohol wypity w nadmiarze przez jego autora – podkreślił polityk PiS.

W dalszej części materiału poinformowano, że „wpis Radosława Sikorskiego został już wykorzystany przez Kreml”. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ dopytywała „czy to oficjalne oświadczenie o ataku terrorystycznym”. Z kolei Dmitrij Poljański, pierwszy zastępca przedstawiciela Rosji przy ONZ podziękował eurodeputowanemu PO za „informację o tym, kto stoi za tym terrorystycznym atakiem wymierzonym w infrastrukturę cywilną". W opinii Macieja Sawickiego „słowa Radosława Sikorskiego dały paliwo całej rosyjskiej machinie propagandowej”.

TVP przypomina stare wypowiedzi Sikorskiego

Następnie widzowie TVP mogli się dowiedzieć, że „także zagraniczne media nie mają wątpliwości, że tego typu wypowiedzi zagrażają bezpieczeństwu Polski, Stanów Zjednoczonych i całego NATO”. W roli eksperta pojawił się jeden z braci Karnowskich, który podkreślił, że „ten wpis z pewnością nie mieści się w kategoriach racjonalności i pokazuje, że Radosław Sikorski jest niestabilny emocjonalnie i wypowiada sądy, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością”.

Maciej Sawicki postanowił przypomnieć także wypowiedzi Radosława Sikorskiego z przeszłości. – Polsko-amerykański sojusz jest nic niewart. Jest wręcz szkodliwy, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bullshit kompletny – mówił polityk przed laty na taśmach ujawnionych przez „Wprost”.

Po chwili pokazano wystąpienie Radosława Sikorskiego z Sejmu, w którym stwierdził, że Rosja rozwija się i otwiera na świat, chociaż według innego kodu kulturowego. Według Wiadomości TVP Radosław Sikorski wymusił na Ukraińcach zawarcie niekorzystnego, prorosyjskiego porozumienia z Wiktorem Janukowyczem. – Rosja nie jest naszym wrogiem, a Putin to nie Stalin. Jeśli morduje to detalicznie, a nie hurtowo – te słowa Radosława Sikorskiego z 2020 roku także przypomniało TVP. Były szef MSZ przekonywał wówczas, że Polska obrała drogę „dyżurnego rusofoba”.

Maciej Sawicki przytoczył także fragment oświadczenia majątkowego polityka i ocenił, że ma on wysokie dochody z innych źródeł niż praca w PE. – Te kwestie mogą wpływać na jego działalność polityczną i powinny zostać jak najszybciej zbadane – podsumował Miłosz Manasterski, redaktor naczelny TAI.

